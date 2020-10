Hilvarenbeek krijgt Energiehuis voor advies over duurzaamheid

De mensen kunnen zo wegwijs worden in de berg aan informatie over duurzame maatregelen die je als particulier kunt nemen. Het Energiehuis wordt zowel fysiek aan de Vrijthof 11 als digitaal ingericht door coöperatie Hilverstroom. Die verzorgt groene energie in de omgeving Hilvarenbeek en heeft geen winstoogmerk. Van de Moosdijk: ,, Het is een coöperatie waarvan inwoners lid kunnen worden . Neutraler kan niet."

,,Zie ons als de pientere buurman die alles al heeft uitgezocht", verwoordt Wim Lemmens, bestuurslid van Hilverstroom en de coördinator van het nieuwe Energiehuis. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid staan daarbij voorop. ,,In het leveren van informatie via een website, maar ook door energiecoaches op te leiden. Die kunnen mensen begeleiden in de zoektocht naar energietransities."

Wanneer dat van start gaat, is nog niet bekend. Hilverstroom heeft de structuur staan, nu wordt gewerkt aan de uitvoering. Informatie vergaren kan dus straks via een website en via een loket dat waarschijnlijk twee blokken in de week opengaat aan de Vrijthof 11. Lemmens: ,,We gaan in fases open. Het besluit van het college is nog maar pril. Het is voor ons nu alle hens aan dek." Het Energiehuis gaat samenwerken met andere loketten in de Hart van Brabantgemeenten.