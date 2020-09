’Hilvarenbeek maakt procedurefouten bij zonneparken in Haghorst en Baarschot’

HILVARENBEEK - In totaal dienen een kleine twintig huishoudens in Haghorst en Baarschot deze week bezwaren in tegen de komst van twee zonneparken in hun woonplaats. Juridisch adviseur Peter van Leest heeft de gemeente Hilvarenbeek wel laten weten dat hij drie weken de tijd neemt voor mogelijke aanvullingen. ,,De gemeente heeft de procedure op een paar punten niet goed gevolgd", vindt Van Leest. Een standpunt waar het college van B en W het overigens niet mee eens is.

Het lijkt een klein ‘dingetje'. Het feit dat de plannen voor twee zonneparken in Haghorst en Baarschot drie weken sinds de publicatie van het besluit niet digitaal in te zien waren. Van Leest wil die vraag voorleggen aan de rechter, mocht de kwestie daar uiteindelijk terechtkomen. ,,De plannen waren dan wel op het gemeentehuis in te zien, maar dat is onwerkbaar. Ik behoud me dus het recht voor om nog aanvullingen te doen, mocht dat nodig zijn.”

‘Belangen niet geschaad’

De gemeente heeft al laten weten dat de termijn op 14 september definitief sluit. Het was niet nodig om alle stukken die horen bij de ontwerpbesluiten digitaal te publiceren, maar het is uiteindelijk wel gedaan voor de volledigheid. ,,Uw belangen in deze achten wij niet geschaad", concludeert de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van Hilvarenbeek.

In totaal gaat het om twee zienswijzen. Omwonenden willen voorkomen dat aan de Ansbaldweg en aan de Oirschotsedijk, Zandstraat zonneparken worden ingericht. De Duitse ontwikkelaar Kronos-Solar wil op die twee locatie in totaal 26 hectare landbouwgrond gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen. In een brief hebben omwonenden al bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt hier op tegen te zijn. Dat wordt nu dus officieel op schrift gezet.

Onderbouwen emotionele argumenten

Bewoners vrezen kort gezegd voor het verlies aan goede landbouwgrond, ze moeten straks tegen ‘een wand aan zonnepanelen’ aankijken, de natuur wordt verstoord, er zou geluidsoverlast zijn en het gebied zou opwarmen. Van Leest: ,,Het gaat veelal om emotionele argumenten in eerste instantie, maar die kunnen we wel onderbouwen. En dat gaan we doen.”