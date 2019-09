Hilvarenbeek maakt schifting bouwplannen, maar initiatiefnemers kunnen nog niet vooruit

De terughoudendheid van het college blijkt uit een brief die verstuurd is aan zo’n 35 initiatiefnemers. Daarin wordt aangegeven dat de gemeente duidelijkheid probeert te verkrijgen op de vraag of er inderdaad extra ruimte is voor woningbouw. Het is inmiddels twee jaar geleden dat gedeputeerde Erik van Merrienboer een bezoek bracht aan Hilvarenbeek om antwoord te geven op diezelfde vraag. ,,Ruim baan voor inbreiding in de dorpskernen”, was zijn antwoord.