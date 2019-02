Hilvarenbeek maakt zich op voor grootse 100ste verjaardag ‘cultuurpaus’ Jan Naaijkens

In de foyer van cultureel centrum Elckerlyc is nu al een uitgebreide tentoonstelling te bezoeken waar aan de hand van foto's, kunstwerken en andere objecten het levensverhaal wordt geschetst van toneelschrijver, regisseur, festivalorganisator en radiomaker Naaijkens. Vrijdagavond al geeft auteur Theo Schouw in de bibliotheek van Hilvarenbeek een lezing over het leven van Jan Naaijkens. Schouw schreef in 2005 een biografie over Naaijkens met de titel Een Leven in Brabant. De lezing begint om 20.00 uur en is gratis te bezoeken.