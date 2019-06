Hilvarenbeek maakt zich op voor het volgende feestje: Zomergeblaos op de Vrijthof

De voorbereidingen voor het festival waren vrijdag in volle gang. Inmiddels staan de feesttent en het buitenpodium te wachten op wat komen gaat. En dat is nogal wat. Vaste act op het festival zijn d’Afentoeters, het swingend blaasorkest uit Hilvarenbeek dat aan de basis stond van Zomergeblaos. Dit jaar treden ze echter samen op met Elvix & the Teddybears, dat 20 jaar bestaat. Een unieke samenwerking met een dikke knipoog naar The King, Elvis Presley.



Op zaterdag treden verder A Few Good Wibra's, Skameleon en Repop op. Zondag staan onder meer optredens van Juicy Lucy & the Woodpeckers, Dr. Brass en Toontje Lager op het programma en zijn er tributes aan De Dijk, ABBA en The Rolling Stones.