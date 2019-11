Hilvarenbeek opent vacature voor wethoudersfunctie na vertrek Guus van der Put

In de nu geopende vacature wordt het een pre genoemd als de kandidaat woonachtig is in Hilvarenbeek, al zijn bestuurlijke kwaliteiten en de vereiste competenties leidend. Een selectiecommissie van vijf raadsleden beoordeelt de ingekomen brieven en voert de gesprekken met kandidaten. In de commissie zijn raadsleden vertegenwoordigd van fracties HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA. De fractie LEV ziet voor zichzelf geen rol weggelegd in de procedure.



De commissie streeft ernaar de procedure nog voor de jaarwisseling af te ronden en de nieuwe wethouder in januari aan de raad voor te dragen. Tot dan nemen Overmans en Van de Loo de taken waar. De opvolger van Guus van der Put moet onder meer aan de slag met het vastgelopen woningbouwbeleid, met de herontwikkeling van de locatie Hispohal en met de plannen voor de grootschalige opwek van groene energie.