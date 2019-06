Hilvarenbeek van start met proeftuin Hispohal, iedereen mag meepraten over nieuwe bestemming

Het is de eerste keer dat de gemeente inwoners vanaf het begin laat meepraten en meedenken over een dergelijk groot project. De gemeente beschouwt de ‘proeftuin’ dan ook als een leerproces. Het college wil de eerste bijeenkomst aangrijpen om ook duidelijkheid te verschaffen over wat er wel en niet mogelijk is. Daarom komen op 19 juni onder meer de Beekse woningbouwontwikkeling, de detailhandelsvisie, het parkeerbeleid en de ruimtelijke visie aan de orde. Ook wordt er inzicht gegeven in de financiële risico’s van het traject.



Het is vervolgens de bedoeling dat inwoners, raadsleden en instanties (zoals Thebe, onderwijsstichting Samenwijs, Ondernemend Hilvarenbeek en wooncorporatie Leystromen) in gemengde groepen van gedachten gaan wisselen, zodat raadsleden een goed beeld krijgen van wat er leeft. Een tweede bijeenkomst in september moet meer richting geven aan het proces, waarna de gemeenteraad in november de kaders vaststelt.