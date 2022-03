Hilvarenbeek vangt 80 vluchtelingen uit de Oekraïne op bij De Nieuwe Erf in Diessen

Halfjaar cel voor slaan met fles, maar geen bewijs dat Tilburger man van balkon duwde

BREDA\TILBURG – De 48-jarige Tilburger Hassan A. is dinsdag door de rechtbank in Breda vrijgesproken van het over de balustrade duwen van een plaatsgenoot. Dat zou zijn gebeurd op 12 juni vorig jaar bij een flat aan de Koolhovenlaan.

