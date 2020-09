Hilvarenbeek verbiedt plastic confetti en slapen in een bordeel, onder meer

HILVARENBEEK - Mochten carnavalsvierders in Hilvarenbeek nog de straat op gaan om het feest der zotten te vieren komend jaar, dan moet dat zonder plastic confetti en serpentine. Ballonnen oplaten mag ook niet meer en het is sekswerkers verboden om op het werk te blijven slapen.

Waar verschillende gemeenten proberen om het aantal regels terug te brengen, krijgt Hilvarenbeek juist een hele rits aan nieuwe bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Niet in alle gevallen is daar aanleiding voor, zo legt burgemeester Evert Weys uit, maar het is wel handig om de nieuwe regels achter de hand te hebben.

Volledig scherm Hells Angels © ANP Zoals bijvoorbeeld het verbod op het dragen van hesjes of colors van motorclubs die verboden zijn. Hilvarenbeek wil ze niet zien in het straatbeeld en neemt een verbod op in de APV. ,,Als bestuurder wil je zoveel mogelijk middelen hebben om ondermijning tegen te gaan. Dit verbod is een instrument dat je kunt inzetten”, aldus Weys.

En nee, het is niet zo dat de leden van Bandidos, Satudarah of Hells Angels zich ophouden in Hilvarenbeek. Dat geldt ook voor sekswerkers. Voortaan moet een bordeel sluiten voor een bepaalde tijd zodat de medewerkers niet kunnen blijven slapen. Hilvarenbeek heeft helemaal geen zogenoemde seksinrichting en verwacht helemaal geen aanvragen om iets dergelijks te openen, maar volgt met deze bepaling de landelijke richtlijnen.

Organisaties van optochten zijn verantwoordelijk

Nieuwe regels die wel van pas komen: het verbod om ballonnen op te laten en het verspreiden van plastic confetti en serpentine om zwerfafval tegen te gaan. Organisaties van carnavalsoptochten krijgen deze regel mee want de gemeente houdt hen verantwoordelijk. Als er toch wordt gestrooid, dan wordt de vergunninghouder van de optocht of carnavalsactiviteit daar achteraf op aangesproken. Geen boa's in de optocht dus.

Nog zo'n instrument dat de gemeente kan inzetten als het nodig is, is een vergunningplicht voor campinghouders. Zo kan Hilvarenbeek via een Bibob-toets onderzoeken of de exploitant of financiers van een camping werken met legale geldstromen. En organisatoren van evenementen moeten ook opletten. Voortaan gelden strikte termijnen om een aanvraag te doen.

De gemeenteraad neemt deze nieuwe APV donderdag aan, het is een hamerstuk.