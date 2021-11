Hilvarenbeek wil meer Afghaanse leraressen hiernaartoe halen: ‘Hopelijk maakt Den Haag een uitzondering’

Meisjes­school Herat 'klaar en afbetaald' dankzij sponsor­loop Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - De sponsorloop op de Vrijthof voor de meisjesschool in Herat heeft vrijdagochtend zo'n 17.000 euro opgebracht. Daarmee is de school in Afghanistan 'klaar en afbetaald', zo laat organisator Henk van der Loo tevreden weten. 'Het was één groot feest.'

21 april