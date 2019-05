Hilvarenbeek zoekt ‘koersvast visionair’ als nieuwe burgemeester, Wim van de Donk verwacht grote belangstelling

‘NS, mag de tijdelijke intercity van Tilburg naar Utrecht als-je-blieft blijven?’

17:01 Do 9 mei: Werkzaamheden aan het spoor? Tilburgers zijn er waarschijnlijk nog nooit zo dol op geweest als nu. De tijdelijke intercity naar Utrecht bevalt uitermate. Of zoals Jan Kinds het verwoordt: ,,We horen er eindelijk bij mensen! We zijn een rechtstreekse verbinding vanuit Utrecht! Woohoo!”