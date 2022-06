Hilvarenbeeks bedrijf kleedt conducteurs en vakkenvullers, en dat zo duurzaam mogelijk: ‘Iedereen verklaarde ons voor gek’

Shirley Schijvens (46) is de vijfde generatie bij Schijvens Corporate Fashion. Eind jaren '90 nam zij het confectiebedrijf over van haar vader. De knop om duurzamer te produceren ging bij Schijvens om toen ze documentaires op televisie zag over de mode-industrie. ,,Ik had zelf helemaal niet door dat textiel zo slecht was voor het milieu. Ik schrok daar erg van.”