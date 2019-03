Hilvarenbeekse band WasKo naar Srebrenica: ‘Dat liedje ga ik iedereen laten meezingen’

HILVARENBEEK - Met kennis en financiële hulp vanuit Tilburg openden jongeren in Srebrenica onlangs een nieuw cultureel centrum. Een belangrijke impuls voor de leefbaarheid in de Bosnische stad. Vanavond geeft de Hilvarenbeekse coverband WasKo er een optreden. Een bijzonder uitstapje voor de jubilerende groep, dat misschien wel tot meer uitwisselingen zal leiden.

Van ‘Highway to Hell’ van AC/DC tot ‘Una Paloma Blanca’ van de George Baker Selection tot ‘Suzanne’ van VOF De Kunst. De optredens van WasKo staan al jaren garant voor een uiteenlopend repertoire aan ouderwetse meezingers in een nieuw jasje. Zo werden er al heel wat feestjes gebouwd in Brabant, Zeeland en andere delen van Nederland, maar een optreden in het buitenland stond nog op het verlanglijstje van WasKo. ,,En dan bedoel ik niet in Poppel”, zegt leadzanger en gitarist Paul van Hees.

Srebrenica Wave

Quote Het cultureel centrum zorgt ervoor dat er iets te doen is in Srebrenica en dat de jeugd niet wegtrekt. Paul van Hees, WasKo Het was bassist Niels Wijten die bij volkstheater De Boemel in Tilburg aan de praat raakte met Fons van Iersel. De mede-oprichter van popcentrum 013 vertelde hoe hij betrokken was bij een project in Srebrenica. Gesteund door onder meer PortAgora, het Tilburgse kringloophuis en centrum voor Europese samenwerking, hebben jongeren daar het project Srebrenica Wave in het leven geroepen. Belangrijkste doel: de oprichting van een centrum waar culturele en maatschappelijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Van Hees: ,,Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in die stad. Het zorgt ervoor dat er iets te doen is en dat de jeugd niet wegtrekt.”

Twee emmertjes water halen

Via Fons van Iersel, die de jongeren in Srebrenica adviseert over zaken als programmering en marketing, kreeg WasKo het aanbod om een keer op te treden in het nieuwe culturele centrum. ,,Ontzettend leuk natuurlijk”, zegt Van Hees. ,,Zo kunnen wij eens in het buitenland optreden en tegelijkertijd kunnen we daar laten horen hoe breed en veelzijdig muziek kan zijn.” De zanger/gitarist is ook al een bijzondere uitdaging aangegaan: ,,Ik ga ervoor zorgen dat ze in Srebrenica ‘Twee emmertjes water halen’ gaan zingen. En dat gaat lukken.”