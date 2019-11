Hilvarenbeekse opera keert terug in Elckerlyc met De Canon

Het was een sprong in het diepe, zo geeft Maarten Jense toe. Twee jaar geleden besloot de dirigent van het KlarinetNsemble samen met Michiel van der Sanden een opera te schrijven voor de inwoners van Hilvarenbeek. Maar hoe zou dat vallen in de gemeente, waar nooit eerder zoiets was gedaan? Na de eerste van drie avonden was al duidelijk dat De Impresario een succes was.



,,Na die eerste avond viel er een juk van mijn schouders”, zegt Michiel van der Sanden, die het libretto schreef en zelf acteerde. ,,Daarna was het twee avonden genieten.” Ook Jense hield een goed gevoel over aan die eerste Beekse opera. ,,Na die voorstellingen zijn we nog regelmatig aangesproken door inwoners van Hilvarenbeek. Dan sta je in de supermarkt en vraagt er iemand wanneer er weer een opera komt.”