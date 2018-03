Hilvarenbeekse theatergroep Rauwkost zoekt de grenzen op, 'Lelijkheid is juist interessant'

Volgens de Hilvarenbeekse theatermaker Koen Ketelaars gaat de muzikale voorstelling Voel de Man veel meer over de vrienden van Jezus. ,,We laten zien wat de apostelen doormaakten, hoe zij worstelden met hun gevoelens. We maken het menselijk en daardoor heel realistisch."



Voel de Man is inmiddels de zesde voorstelling van de nog jonge theatergroep, die graag de rauwe randjes van het toneel opzoekt. Ketelaars: ,,Met Rauwkost willen we 'puur' theater maken. We willen ook de lelijke kanten van karakters laten zien. Voor sommige mensen in het publiek is dat wel eens schokkend of confronterend, maar die lelijkheid vind ik juist interessant. We zijn daarin nog steeds zoekende naar onze grenzen."