Hilvarenbeekse toneelgroep Rauwkost komt met ‘pittig’ stuk over kindermishandeling

Onbegrijpe­lijk en raar is het, gevaarlijk rijgedrag

9:14 TILBURG - Net op het allerlaatste moment die tractor met gierton inhalen. Of in totaal tegen drie auto's knallen zonder dat je eigenlijk weet wat er is gebeurd. Dan ben je een gevaar op de weg, vindt het Openbaar Ministerie. Twee automobilisten moesten zich recent voor de rechtbank verantwoorden. De eerste verdachte vindt vervolging onterecht. ,,Ik heb hier veel last van gehad. Om nou zo om te gaan met een man van 77 jaar." De tweede is schuldbewuster: ,,Ik heb daarna hulp gezocht."