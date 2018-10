Hilvarenbeekse zuinigheid hoeft ambities niet dwars te zitten

De begroting 2019 laat voor de komende vier jaar positieve cijfers zien. Tegelijkertijd moet Hilvarenbeek de solvabiliteit in de gaten houden. Voor de bouw van de sportaccommodatie aan de Roodloop, sloot de gemeente namelijk een lening afsluiten van 7 miljoen euro. Geen reden tot zorg, zo zei burgemeester Ryan Palmen eerder al , maar de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen moet wel in balans blijven.

Maar wat betekent dat dan voor de ambities in Hilvarenbeek? Zo wees HOI Werkt donderdag op de werkgroep die aan een oplossing werkt voor de overlast van landbouwverkeer in de dorpskern. Fractievoorzitter Gon Boers: ,,Het zou erg frustrerend zijn als zij met een oplossing komen die we niet willen of kunnen betalen.”