Hilvarenbekenaar mag niet wonen in voormalig clubhuis, 'Varkens zijn hier blijkbaar meer waard dan mensen’

Horeca­nieuws: Epic wordt ‘De Vrienden van Tilburg’

9:59 Di 20 aug: ‘De Vrienden van Tilburg’, zo heet de nieuwe uitgaansgelegenheid die aan de Heuvelring neerstrijkt. In het voormalige pand van The Talk of The Town en later de Epic. ‘De Vrienden’ begint met twee feesten op vrijdag en zaterdag. Over drie weken gaat de zaak - waar 700 man binnen kan - al open.