Hilverstroom haakt af, maar het zonnepark in Haghorst kan er toch komen

HAGHORST - ,,Jammer”, dat is de reactie van Thijs van Oirschot op het nieuws dat Hilverstroom niet gaat meebouwen aan een groot zonnepark in een uithoek van Haghorst, tegen de gemeentegrens met Oirschot.

Maar daarmee is het project niet van de baan, benadrukt Van Oirschot, die dan ook samen met Lodewijk Burghout en Arie Reijrink doorzet.

Het bestuur van Hilverstroom vreest te weinig leden enthousiast te kunnen krijgen, nu blijkt dat het rendement op hun inleg misschien wel tien jaar op zich zal laten wachten.

Dorpscoöperatie Haghorst

,,In goed overleg hebben we besloten dat het beter is om dan maar uit elkaar te gaan", zegt Van Oirschot. ,,Wij gaan nu op zoek naar andere vormen van fondsvorming en burgerparticipatie, waarbij we ook denken aan de Dorpscoöperatie Haghorst.”

Obligaties uitschrijven is een optie. Waarom stapt Hilverstroom niet in dat model? ,,Omdat ze het belangrijk vinden mede-eigenaar te worden en zo zeggenschap over het project te houden. Als energiecoöperatie zien ze zichzelf niet als financieringsbank.”

Volledig scherm September 2019 ondertekenden Hilverstroom en de initiatiefnemers van het Zonnepark Haghorst hun intentieverklaring (vlnr): Lodewijk Burghout (Zonnepark Haghorst), Piet Verhoeven (Hilverstroom), Jos Römgens (Hilverstroom), Thijs van Oirschot (initaitiefnemer zonnepark Haghorst), Peter Offenberg (Hilverstroom) en Milko Huijben (Hilverstroom). © Hilverstroom

Hilverstroom blijft wel achter de komst van een zonnepark in Haghorst staan, heeft het bestuur zijn achterban laten weten, want dat zal ‘bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van de energievoorziening in Hilvarenbeek’.

Ook de politiek in Hilvarenbeek heeft het licht op groen gezet, al is de vergunning nog niet rond. Behalve financiering is ook aansluiting op het elektriciteitsnet een hobbel die nog genomen moet worden. ,,In Oirschot wordt een hoofdspanningsstation gebouwd. Daar willen we op wachten.”

Op z'n vroegst, schat Van Oirschot, kan het zonnepark vlakbij Stille Wille daarom pas in 2022 operationeel zijn. Het beslaat volgens plan ruim 20 hectare grond en gaat met 80.000 panelen duurzame stroom leveren aan ongeveer 5.000 huishoudens.

Kronos-Solar

Tegen een ander initiatief voor een zonnepark in Haghost, van het Duitse bedrijf Kronos-Solar aan de Oirschotsedijk/Zandstraat, is in de buurt protest gerezen.

Volledig scherm Links de beoogde locatie voor het zonnepark aan de Driehuizerweg bij Haghorst. Rechts bungalowpark Stille Wille. © Zonnepark Haghorst