Hiroshima monument op de Vijfsprong in Tilburg wordt geen zwerfkei

‘Wijkagent doet meer dan zichtbaar zijn op straat, criminali­teit wordt digitaler’

1 augustus TILBURG - Ruim zeventig wijkagenten werken er in Tilburg en omgeving. Maar wie kent zijn of haar wijkagent nog bij naam? Het gaat erom dat de wijkagent goed bereikbaar is en goed werk verricht in de wijken, zegt politiechef Wietske Muller.