Hispohal in Hilvarenbeek in juni tegen de vlakte

De gemeente wil woningen bouwen op de locatie aan de Kennedylaan, maar die plannen zijn nog in ontwikkeling. Er is onderzocht of de oude Hispohal in afwachting van de nieuwe plannen een tijdelijke functie kon krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bewoning. Dat is volgens de gemeente niet mogelijk. Om te voorkomen dat de leegstaande Hispohal verloedert of het mikpunt wordt van vandalisme, wil Hilvarenbeek niet te lang wachten met de sloop van de hal.



In juni wordt daarom begonnen met de sloopwerkzaamheden. Dat moet volgens het college ook het signaal aan de bewoners geven dat de gemeente ‘voortvarend aan de slag is’ met de herontwikkeling van het terrein. In de periode tot aan de start van de sloop blijft de beveiligingsinstallatie van de Hispohal in gebruik. Omwonenden zijn inmiddels ingelicht. Dinsdag 29 januari is er ook nog een informatieavond gepland.