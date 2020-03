Historische treinwagon wordt uit zijn lijden verlost: tweede leven in Spoorpark na fikse opknapbeurt

Het verval is zonde, want de wagon kent een rijke historie. Het gaat om een blokkendoos-wagon uit 1932, met binnen plek voor ongeveer 90 personen. Tot de jaren zeventig was de wagon in gebruik door de NS.



In 1978 werd de wagon ingelijfd door het rijdende museum Stoomtrein Goes-Borsele en kreeg het een bar, houten banken en verkooppunt voor souvenirs. In de jaren ‘90 werd het rijtuig in de originele kleuren geschilderd en het interieur vernieuwd. Daarna kwam de wagon in het spoormuseum te staan.



Van die vernieuwingen is niet veel meer over. Toch hebben ze er bij de Stadscamping alle vertrouwen in dat ze de wagon met vrijwilligers kunnen opkalefateren. Hij past perfect bij de camping, vertelt Steur. Er loopt spoorrails over het terrein en de recent gebouwde blok sanitair werd om die reden in de vorm van een wagon gebouwd. ,,Het is een hele mooie aanwinst.”