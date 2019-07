Hitte op de kermis, amper bezoekers: ‘Wij wilden later open, de gemeente niet’

Het is heet en op de Tilburgse kermis is bijna geen kip te bekennen. In Uden is het ook kermis, maar die gaat vanwege de hitte twee uur later open. In Tilburg hebben de exploitanten daar ook om gevraagd. ,,De avonden zijn wel goed, maar aan deze dagen heb je niks”, zegt Didy Dörenberg van de schiettent. ,,We wilden later open en dan in het weekend bijvoorbeeld een uurtje langer door. Dat mag niet van de gemeente.”