Hobbywinkel Antoon de Jong blijft bestaan: ‘Ik hoop hier zeker 35 jaar door te kunnen’

Bij Were Di is het wachten op herstel van dodelijk aanvalsduo: ‘Als Bob en ik er samen instaan, is het altijd raak’

Drie punten uit acht duels; het is de harde realiteit waar Were Di in leeft. De ploeg scoort weinig en staat op de laatste plaats. Dat kan anders, weet ook aanvaller Sam van de Hulsbeek, die weinig speelt door een blessure. Als hij is hersteld, verwacht de aanvaller dat er gescoord gaat worden: ,,Als Bob Bresson en ik er samen instaan, is het altijd raak.”

20 november