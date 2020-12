Hockeyclub Goirle stuurt brandbrief naar raad, ‘De maat is vol’

MHC-voorzitter Dennis Schoormans geeft aan dat er de afgelopen twaalf maanden diverse gesprekken zijn gevoerd met wethouder Piet Poos en ambtenaren over het gebrekkige onderhoud van de hockeyaccommodatie en de noodzaak tot uitbreiding met minimaal een half veld en de vervanging van velden. ,,Na meer dan een jaar geduldig en beleefd overleggen met de gemeente hebben we nog altijd geen antwoord op ons verzoek. Omdat onze club alleen verder kan met een uitbreiding van de veldcapaciteit, is wat ons betreft de maat vol. Willen we talentvolle leden aan onze club blijven binden dan is de vervanging van het semi-water hoofdveld naar een volledig waterveld, hard nodig.”



Die wens werd begin dit jaar al neergelegd bij de gemeente. Vorige besturen van MHC Goirle hebben dat, volgens Schoormans, in 2016 al bij de gemeente aangekaart. ,,We hebben het verzoek gekoppeld aan de vraag om het uit te werken en te koppelen aan een gezond financieringsvoorstel.” In de brief somt het MHC-bestuur de gezette stappen en de omissies, ‘geen inhoudelijke reactie’ en ‘onduidelijke en doorrekeningen’, van maand tot maand op. Het bestuur van de hockeyclub en Poos hebben net voor kerst aan tafel gezeten. De conclusie van Schoormans naar aanleiding van dat gesprek: ,,We gaan weer vooraan beginnen. Wij hebben ons huiswerk gedaan, weten wat we willen en voor ons gaat het over MHC Goirle, niet over het gehele complex.”