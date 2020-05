Hockeyclub Were Di beraadt zich op verplaatsing Koningshoeve, Somerset en Tilburg weer in gesprek

Volgens Were Di-voorzitter Joost Möller heeft het college van B en W gevraagd of de hockeyclub een proces wil starten waarin de verhuizing van de club verder wordt onderzocht. Zover is het nog niet, benadrukt Möller. ,,Wij denken nu eerst na of we het zinvol achten om zo’n traject in te gaan. Vervolgens zullen we eerst zorgvuldig het draagvlak onder onze leden peilen.”