Hockeyen op hoge leeftijd op veteranentoernooi bij HC Tilburg: ‘De meeste spelers zijn nog hartstikke fit’

Hofland hamert richting beslis­sings­week op fitheid bij Willem II: ‘Heb je Real - City en Villarreal - Liverpool gezien?’

Willem II neemt het zaterdagavond thuis op tegen Heracles Almelo, een zege zou de hoop en het geloof in Tilburg weer wat extra leven in blazen. In de beslissende week van het seizoen kan fitheid hét verschil maken, aldus trainer Kevin Hofland. En dus wordt er keihard getraind. ,,Het draait allemaal om intensiteit.”

6 mei