Hockeyers Udenhout zoeken geld voor veld

Voor de aanleg van een nieuw veld heeft de Udenhoutse vereniging 180.000 euro nodig. Door inzet van een financiële reserve, een lening en provinciale subsidie is er een gat van 60.000 euro.

Flink bedrag

Dat is een flink bedrag, maar toch is hockeyclubvoorzitter Erwin van Kekem positief: ,,In een week tijd is al ruim 31.000 euro opgehaald, voornamelijk door leden." Zo ging een jeugdlid lege flessen inzamelen, organiseert een team een benefietavond en betalen sponsoren hun jaarlijkse bijdrage vooruit.

De inzamelingsactie roept wel vragen op. Want hoe kunnen clubs in Berkel-Enschot en Tilburg zonder inzamelingsacties nieuwe velden aanleggen? Simpel, aldus Van Kekem. ,,Wij zijn een private club. Bovendien zijn we relatief klein met 300 leden."

Extra veld

Ook speelt de aanleg van een extra veld in 2016 een rol. ,,Toen werd de manege verplaatst en kregen de sportverenigingen er omheen 1,4 miljoen euro te verdelen. Met ons deel en eigen geld hebben we, omwille van de groei van de club, gekozen voor aanleg van een extra veld." Op de vraag of er toen wel of niet goed onderhandeld is, wil Van Kekem niet ingaan. ,,Dat was aan het bestuur toen."