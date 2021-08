Hoe de boekhandel de huiskamer van Herman werd: ‘Het boek zal nooit verdwijnen’

‘Wat is het rustig in de winkel’, merkt een bezoekster van de Tilburgse boekhandel Gianotten Mutsaers op. Een ander: ‘Het voelt toch anders als je opeens niet meer vanaf twintig meter afstand wordt begroet.’



Na 34 jaar is er een opmerkelijke leemte bij de boekhandel, een vakman verdwenen. Herman van Haaren is met pensioen. Hij begon bij Wolters Kluwer, daarna was de winkel ook nog BGN, Selexyz en Polare.



Van Haaren stond altijd aan. Dat trok niet iedereen even goed, anderen droegen hem daardoor juist op handen. De ‘Hermanboeken’ worden gemist, de onbekende boeken die in de kast thuis belandden, ze bedanken hem voor ‘de mooie gidsjaren’ en betreuren het vertrek van ‘de fitste boekverkoper van Tilburg’ (hij loopt binnenkort zijn 42ste en laatste marathon). De 66-jarige die na een duik in het Baksche Ven aanschuift voor koffie.



Hoe het pensioen bevalt? ,,Ik heb er heel lang naartoe kunnen leven, dus het overvalt me niet. Maar twee weken is te kort om er iets over te zeggen, twee weken pensioen is als vakantie. Ik had wel zin in een nieuwe, of beter, een andere fase. Niet dat ik een bucketlist heb met dingen die ik nog graag wil doen. Als je dat met pensioen nog allemaal moet gaan doen, dan doe je het niet graag genoeg. Anders had je die dingen al gedaan.”