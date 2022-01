Hoe de door prins Bernhard uitgezette bever in de Reeshof belandde: ‘Nu komt een van de nazaten bij mijn huis koekeloeren’

Agent moet scooterrij­der paar keer slaan zodat hij stopt met bijten: ‘die controle vond ik discrimina­tie’

TILBURG/BREDA - Spugen, trappen, schelden en bijten. En alleen maar omdat F.A. (21) werd aangehouden op zijn scooter voor een controle in Tilburg. Hij beet eerst in de onderarm van een agent, later beet hij zo hard in de vinger van iemand van het arrestatieteam dat die een paar keer op het hoofd van de verdachte moest slaan zodat hij los zou laten. ,,Ik heb me erover verbaasd hoe u tekeer bent gegaan. Alleen omdat u werd gecontroleerd", spreekt de politierechter hem toe.

18 januari