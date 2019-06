Hoe de euforie rond Hudson's Bay verdween

,,Als ik burgemeester was zou ik de vlag uithangen”, jubelde retaildeskundige Paul Moers in het Brabants Dagblad. Jarenlang had hij alleen maar sombere commentaren gegeven, als er weer eens een winkelketen op de fles ging. Maar die septemberdag in 2017 voelde als een ommezwaai. Het was de dag dat Hudson’s Bay filialen in Tilburg en Den Bosch opende. De opwinding golfde door de winkelstraten.