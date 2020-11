Hoe de polonaise overging in een danse macabre

Carnaval laat zich dit jaar in Hilvaren­beek zien via de jeugdprin­sen

11 november HILVARENBEEK - Een jeugdige Pinnekleuver wordt de enige prins carnaval die de gemeente Hilvarenbeek vanaf vandaag rijk is. Op basisschool De Vlinderakker in Biest-Houtakker wordt de jonge prins carnaval uit groep acht via een ganzenbordspel benoemd. ,,Het is once in a lifetime. Volgend jaar is deze groep acht van de basisschool af en dan hebben ze nooit de kans gehad jeugdprins te worden", zegt Bart van Kollenburg namens de Pinnekleuvers.