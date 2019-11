Hoe een dankbare Amerikaanse onderduiker woord hield aan Tilburgse familie

Raad: schiet op met verplaat­sing Attila aub!

17:15 TILBURG - Atletiekvergunning Attila moet nu zo snel mogelijk naar een andere plek in Tilburg. Dan komt op Stappegoor ruimte vrij voor een park. Er is ook een plan voor een sporthotel in dat gebied. Tilburg tracht bovendien de ‘service course’ van Jumbo-Visma over de streep te trekken.