Hoe een kleine Tilburgse stomerij in de knel raakt door het Europees aanbesteden: ‘Gezond verstand komt op de tweede plaats’

De conclusie die Van Gulik trekt: ‘U wordt bedankt en misschien lukt het volgende keer weer wel.’ ,,Dit kan niet de bedoeling zijn, In het Europese reglement van aanbesteding staat duidelijk vermeld dat kleine bedrijven een reële kans moeten krijgen. Ik ben verplicht om te investeren, wil ik aan de de voorwaarden van de aanbestedingslijst voldoen. Het aanbesteden zal in principe wel werken, maar de kosten en risico’s die daarmee gemoeid zijn, dat is onbetaalbaar voor de kleine middenstand.”



Het is niet voor het eerst dat het Europees aanbesteden een zure smaak met zich meebrengt voor lokale ondernemers in Tilburg. Zomer 2017 bleek de catering van de gemeente, omdat er zoveel geld mee gemoeid is, ook Europees te worden aanbesteed. Een cateraar uit Asten sleepte die aanbesteding binnen. De cateraar liet de broodjes in Breda smeren en stuurde ze vervolgens met een busje 30 kilometer naar Tilburg. Lokale ‘broodjesondernemers’ moesten er om lachen (niet op de goede manier).



Van Gulik is niet boos, maar hij wil wel aan de gemeente meegeven hoe hij zich voelt. ,,We leggen het in deze tijd al snel af tegen de grote bedrijven. Als die gunfactor er voor de kleine middenstand niet is, kunnen we wel inpakken.”