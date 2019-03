Hoe een Tilburgs filmbureau het buitenland probeert te veroveren: met een horrorfilm in oud-Brabants dialect

VIDEO Café Theater Festival Tilburg nu in tien cafés. Twee meer dan vorig jaar

28 februari TILBURG - Het Café Theater Festival in Tilburg is dit voorjaar in tien cafés, twee meer dan vorig jaar tijdens de eerste editie van het evenement. Er zijn in de binnenstad tien korte voorstellingen, variërend van cabaret, circus, dans, tot poppentheater en muziektheater. Het festival is in het eerste weekend van april. De artiesten hebben een relatie met de stad Tilburg. Ze zijn er opgeleid, ze wonen er of ze hebben er gewoond.