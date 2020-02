Hoe een Tilburgse kapperszoon de best verkochte schrijver van zakenboeken werd: ‘Niemand leest ze’

Weer fietser aangereden op beruchte kruising in Oisterwijk

9:52 OISTERWIJK - Een man op een fiets is woensdagochtend ter hoogte van het rode fietspad aan het Stroomdalpad en de Baerdijk in Oisterwijk in botsing gekomen met een bestelbusje. Niet de eerste keer dat daar een ongeluk gebeurt.