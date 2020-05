Hoe een Tilburgse vader en zoon in het Zwingelspaanse speedlab tegen de lamp lopen

Auto uitgebrand in Tilburg, politie onderzoekt mogelijk verband met eerder incident in zelfde straat

14:23 TILBURG - Op de Oeralweg in Tilburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een blauwe Daewoo uitgebrand. Dat meldt de politie. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk verband met een incident een nacht eerder.