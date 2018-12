Hoe gaat het met de Tilburgse Hudson's Bay? (Welnu, heeft u even?)

Binnenstadsregisseur Van Aarle ziet dat het op normale dagen minder druk is dan het zou moeten zijn. ,,Maar rondom koopdagen - een black friday, de belangrijke decemberdagen - is het echt wel druk. Dan zie je genoeg tasjes in de stad. In de wandelgangen hoor ik dat het één van de betere filialen van Nederland is. Maar of dat genoeg is om te overleven? Uiteindelijk wordt die keuze niet hier gemaakt.”



Van Aarle verwijst daarmee naar de top van het bedrijf. Een paar maanden geleden nam investeringsmaatschappij Signa (eigenaar van het Oostenrijkse bedrijf Karstadt) een meerderheidsaandeel in de Europese warenhuizen van Hudson’s Bay. Het is nog niet bekend wat de nieuwe directie gaat doen.



Volgens Van Aarle is het veel te vroeg om te zeggen of Hudson’s Bay in Tilburg wel of niet succesvol is. ,,Je moet niet vergeten dat ze pas een jaar bezig zijn, dat is pas heel kort. En er verandert nog veel.” Zo nam het warenhuis afscheid van de exclusievere spullen om zich meer op het middensegment te richten. ,,Over twee of drie jaar kun je pas de stand opmaken.” Hij moet er sowieso niet aan denken dat Hudson’s Bay weer verdwijnt. ,,Dan komt dit cruciale pand op die cruciale plek leeg te staan.”