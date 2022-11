Hoe gaat Hilvarenbeek zijn afval scheiden, die vraag ligt voor bij de politiek

met video Grote schade bij kop-staartbot­sing in Heukelom, vrouw gewond naar ziekenhuis

HEUKELOM - Een vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing tussen een auto en een bestelbus op de Heukelomseweg in Heukelom. Ze is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

16 november