Hoe het Feest van de Lange Nacht in Moergestel in geweld ontaardde: organisatie, beveiligers en politie niet op één lijn

MOERGESTEL - Het Feest van de Lange Nacht, dat eind oktober in Moergestel in geweld ontaardde , moet volgend jaar alleen nog jongeren boven de 18 jaar toelaten. Dat is een van de aanbevelingen van Noud Derks, de oud-gemeentesecretaris van Tilburg die in opdracht van burgemeester Hans Janssen de ongeregeldheden onder de loep nam.

Uit Derks’analyse blijkt dat de organisatie, de door haar ingehuurde beveiligers en de politie op cruciale momenten niet op één lijn zaten. Ook de gemeente Oisterwijk moet lessen trekken uit de vergunningverlening en de handhaving.

‘Vanuit vrijwel alle bij het festival betrokken organisaties zijn fouten gemaakt', concludeert Derks. ‘De voorbereiding was niet optimaal omdat er bij de vergunningaanvraag geen integraal beveiligingsplan lag. De politie had in haar advisering strenger moeten zijn. De gemeente had in het vergunningentraject er strakker in moeten zitten.’

‘Te hard optreden van beveiligers’

Derks: ‘Tijdens het festival heeft een combinatie van het grote aantal incidenten (in belangrijke mate veroorzaakt door bovenmatig alcohol en druggebruik), de onvoldoende (aan)sturing door de organisatie, het gevoel van gebrek aan steun van organisatie/vrijwilligers en politie en de strenge alcoholcontrole zeer waarschijnlijk geleid tot (te) hard en dus niet effectief optreden van de beveiliging. Dit heeft een escalerend effect gehad. Het slechte weer en het feit dat de touringcar waarmee bezoekers naar huis zouden gaan vertraging had, hielpen in deze situatie natuurlijk ook niet.’

Polsbandjes doorgegeven

Uit interviews met betrokkenen maakt Derks op dat tientallen jongeren onder de 18 jaar in de tent gedronken hebben. Beveiligers van Intelligent Security zagen dat polsbandjes, die dat moesten voorkomen, aan minderjarigen werden doorgegeven. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente verwees ter plekke 12 van hen naar Bureau Halt door.

Gaandeweg de avond deden zich verschillende opstootjes voor, variërend van duw- en trekwerk tot zwaar lichamelijk letsel. De manier waarop beveiligers daartegen optraden, beviel vrijwilligers van de organiserende carnavalsvereniging Durdraaiers niet. Volgens Derks keerden zij zich ‘in woord een aantal malen tegen de beveiligers'.

Quote Een vrouwelij­ke beveiliger wordt door drie man tegen de grond gewerkt en er wordt op haar ingetrapt. Uit het rapport van Noud Derks

Als de politie arriveert, constateert die dat de beveiligers te hard optreden met een escalerend effect. De spanning loopt verder op als beveiligers proberen jongeren de tent uit te werken, de regen in.

Bezoekers trappen op een vrouwelijke beveiliger in. Een stagiaire van Intelligent Security wordt door twee bezoekers in een nekklem beetgepakt. En het hoofd van de beveiliging is vijf minuten buiten bewustzijn na een trap in zijn gezicht.

De gealarmeerde politie roept versterking in. Met honden en de wapenstok moet de rust hersteld worden. Jongeren lopen daarbij bijtwonden op.

Burgemeester Hans Janssen heeft laten weten met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan.