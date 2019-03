Hoe het komt dat het Tilburgse drinkwater het lekkerste van het land is

VIDEO Tonneke ontvangt Chantal Janzen in de Rijdende Winkel: ‘Ik had nog nooit van haar gehoord’

10:29 TILBURG - Tonny Steenis, in Tilburg beter bekend als Tonneke, kan in haar Rijdende Winkel alle steun gebruiken. Dus was in februari ook Chantal Janzen van harte welkom: ,,Ik zeg: wie? Had nog nooit van dat mens gehoord. Maar ze is hartstikke aardig, hoor.”