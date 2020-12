Hoe komt dat DNA van een agressieve overvaller op dat bekertje?

Flinke kritiek op Goirle over perikelen rond stichting Jong en Mainframe

10:36 GOIRLE - In de gemeenteraad van Goirle klonk veel kritiek over de perikelen rond stichting Jong en jongerencentrum Mainframe. Wethouder Piet Poos van Goirle liet eind vorige maand aan stichting Jong weten dat de huur van hun gebouw Mainframe medio 2021 opgezegd wordt. Het gebouw moet in 2023 plaatsmaken voor woningbouw. De stichting voelde zich daardoor overvallen.