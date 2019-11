Hoe krijgt ieder kind een veilig thuis? Raad van Kinderen denkt mee: ‘Volwassenen praten veel te veel’

TILBURG - ,,Er moeten meer pleegouders komen”, luidde een van de adviezen van de Raad van Kinderen. Groep 7 van basisschool De Stappen in Tilburg mocht meepraten over het thema 'wonen doe je thuis'. Donderdagochtend kregen ze te horen wat ze daarmee hebben bereikt.

'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen een goed thuis hebben?', was de centrale vraag die groep 7 in maart kreeg. In een grote vergaderruimte van MFA Het Spoor van Contour de Twern zitten de leerlingen, inmiddels groep 8, aandachtig te luisteren. De meewerkende organisaties vertellen wat ze met alle suggesties en tips gedaan hebben.

Zo vertelt José Buitendijk van maatschappelijke opvang Traverse dat ze nóg een huis hebben geopend voor dakloze gezinnen, waarin kinderen een eigen slaapkamer hebben. ,,Jullie vertelden namelijk dat het erg belangrijk is een plek te hebben waar je even alleen kunt zijn.”

Daarnaast zijn er meer spel- en huiswerkcomputers beschikbaar gesteld en krijgen kinderen een eigen begeleider om mee te praten. Toch zijn nog niet alle suggesties toegepast. ,,Soms wonen kinderen nog in een opvang bij andere volwassenen met problemen en lukt het ook niet altijd om te zorgen dat begeleiders voor een langere tijd aanwezig kunnen zijn. Maar we werken hard om dat nog voor elkaar te krijgen.”

Volledig scherm Zo vlak voor Sinterklaas horen er ook pepernoten bij in een vergadering van de Raad van Kinderen. © Alegria Ioannidis

De leerlingen brachten in april een bezoek aan Sterk Huis, waar kinderen die het thuis moeilijk hebben, worden opgevangen. Dat bracht ze tot nieuwe inzichten: ,,Daar wonen kinderen die zonder vader of moeder moeten leven. We hebben ons nooit gerealiseerd dat dat gebeurt.” Daar kwamen ze tot de conclusie dat er meer pleeggezinnen moeten komen. Sterk Huis startte daarom een nieuwe campagne: Open je Wereld.nu. ,,De adviezen die jullie ons gegeven hebben, zijn van invloed op de campagne in het hele land”, vertelt Vivian Jacobs.

Er worden steeds meer Raden van Kinderen georganiseerd. Waarom? Maarten Heisen, projectcoördinator Traverse: ,,Kinderen van tussen de tien en achttien jaar oud kunnen veel beter nadenken over moeilijke dingen.” De groep lacht en knikt instemmend. ,,Volwassenen praten veel te veel en denken vaak te negatief.” Wegens het grote succes komt er in 2020 weer een nieuwe Tilburgse Raad van Kinderen. ,,We hopen daarna steeds meer basisscholen hierbij te betrekken.”