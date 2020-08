Hoe kruisbeelden langs de weg passanten tot een schietgebed moesten verleiden

HEUKELOM - ‘Autoën’ is als werkwoord in de moderne tijd niet overeind gebleven. Maar dat geldt voor meer zaken uit de nalatenschap van dr. PC de Brouwer, de priester uit Hilvarenbeek die zich opwierp als emancipator van katholiek Brabant.

,,Wanneer we gaan fietsen of autoën en we passeren het kruis, dan keren we een ogenblik tot onszelf terug en brengen we een eerbiedwaardige groet of uiten we een schietgebed”, zo sprak De Brouwer op 25 mei 1930, een dag vervuld van roomse geestdrift.

Op ‘t Heuveltje in Berkel en 't Zwaantje in Enschot werd een kruisbeeld ingezegend. Eenzelfde plechtigheid voltrok zich voor de nieuwe Mariakapel in Heukelom. ‘In het kruis heil’ en ‘Kruis onze hoop’ las op spandoeken de godvruchtige menigte die de ceremonie in Berkel bijwoonde.

Mariakapel van Heukelom © Petra Robben

De memorabele dag wordt door Petra Robben teruggehaald in de jongste aflevering van het tijdschrift van heemkundekring De Kleine Meijerij.

Zedenverwildering, zo maakt ze duidelijk, lag in die jaren op de loer. Het comité ‘Kruis langs den openbaren weg in Noord-Brabant’ stelde zich ten doel de moderne mens te waarschuwen. PC de Brouwer, ‘de ziel van Brabant’, ging voorop in de strijd.

Hij was medeoprichter van het Odulphuslyceum, waarvan hij ook rector werd. Als ideoloog van het ‘Brabantisme’ deed De Brouwer ook zijn best om zijn provinciegenoten weg te houden van het fascisme. Met name Mussolini oefende op menig katholiek een grote aantrekkingskracht uit.

Paterskwestie

Petrus Cornelis de Brouwer werd in 1874 in een Hilvarenbeeks boeren-onderwijsgezin geboren. Hij trad in bij de congregatie van de Fraters van Tilburg, toen daar ook nog priesters deel van uitmaakten. Door de ‘paterskwestie’ kwam het tot een breuk. De Brouwer was een van de paters die niet onder het gezag van een frater-leek wensten te staan.

Het verkeersmonument ter ere van dr. PC de Brouwer langs de Ringbaan Zuid © Tom Tacken

Te zijner ere staat naast de kerk in zijn geboortedorp een wel erg modern monumentje. Bij zijn 40-jarig priesterjubileum, in 1937, kreeg PC de Brouwer een veel traditioneler Mariakapelletje langs de Ringbaan Zuid in Tilburg aangeboden. ‘Ons Lieve Vrouw ter baan - maak dat wij richtig gaan’, zo luidt nog altijd de vermaning aan al wie er autoënd aan voorbij raast.

Kruisbeeld van Berkel ('t Heuveltje) © Petra Robben