Hoe kun je in dit land arm zijn? Gesprek tussen Thea van Blitterswijk en Ralf Embrechts

TILBURG - Wat betekent armoede in een land van welvaart? Over die kwestie gaan Thea van Blitterswijk en Ralf Embrechts met elkaar in gesprek.

Van Blitterswijk is directeur van het Ronde Tafelhuis, dat sinds tien jaar culturen en religies bij elkaar wil brengen. Ralf Embrechts is directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij en initiator van de Quiet, de glossy over armoede in Tilburg.

Hun gezamenlijke lezing, zondag 16 december vanaf 14 uur, is de eerste in een serie naar aanleiding van de expositie ‘Arm in arm met Peerke’. Het Peerke Donders Paviljoen is ook het decor van het gratis bij te wonen gesprek tussen Van Blitterswijk en Embrechts.

'Niemand is arm’