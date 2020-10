Hoe overhandig je een hostie in coronatijd? Pastoors worstelen met het communiepincet

Rosmalense kerken weer open, kapelaan kreeg tranen in de ogen

14 juni ROSMALEN - Katholiek Rosmalen is opgetogen. De Lambertuskerk en de Laurentiuskerk zijn eindelijk weer open voor publieke vieringen. Voorlopig nog voor maximaal dertig kerkgangers, in afwachting van een 'opschaling' in juli. ,,U ziet het, het is gelukt!"