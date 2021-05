Hoe Tilburg in de bres springt voor een muziekparadijsje: ‘We zijn drie dagen non-stop platgebeld’

In een stad waar repetitieruimtes schaars zijn, is het een klein paradijsje. In een oude loods aan de Groeseindstraat timmerde Bart de Groot in 2016 Diggers Studio’s uit de grond.



Drie vernuftige repetitieruimtes - doos-in-doos-constructies waardoor je elkaar niet kunt horen - met bovenin het zelfgebouwde complex een opnamestudio. Een geliefde plek waar net zo goed Van Hell repeteert (een doorgewinterde hardrockband) als Tilburgse 18-jarigen die in hun eerste punkbandje spelen.



Maar het is ook een muziekwereld die in de knel is gekomen. Zes maanden geleden wordt Barts dochter Eefje geboren, niet veel later blijkt dat zijn partner Hilde ongeneeslijk ziek is. Kanker. Ondertussen is het spaargeld weggesijpeld door corona: daardoor kwamen er amper bands repeteren. En voor corona-steunmaatregelen komt hij niet in aanmerking.