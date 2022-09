Hoedjes, jurkjes, hakjes, zo flaneren zij over de Locomotiefboulevard

Het idee voor Tilburg Flaneert komt uit de koker van Dorith van der Lee. ,,Op vakantie in zuidelijke landen, in Spanje of Italië zag ik hele families op en neer lopen, op zijn paasbest gekleed. Mannen, vrouwen, kinderen, tantes die bij elkaar in de arm lopen. Op de boulevard of gewoon in een winkelstraat. Een mooi gezicht. Ik dacht dan altijd, dat wil ik ook.”