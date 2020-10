Hoek Kalverstraat in Goirle blijft bron voor gekibbel

GOIRLE - Als bouw op de hoek Kalverstraat en de Tilburgseweg ter sprake komt buitelen raadsleden in Goirle over elkaar. Vijf hoog, zes hoog, zeven hoog, helemaal niets. De meningen staan haaks op elkaar. ,,Er is al genoeg geld verbrast.”

Raadsleden in Goirle zijn sterk verdeeld over de bouw van appartementen op de hoek van de Kalverstraat en de Tilburgseweg, pal naast winkelcentrum De Hovel. Woningstichting Leystromen heeft daar plannen voor.

Niet zonder slag of stoot

Wethouder Liselotte Franssen deed een dringend beroep op de raadsleden mee te denken met het plan, maar de raad gaat niet zonder slag of stoot om. ,,Wij zijn hier niet om een projectontwikkelaar te helpen", aldus Pernell Criens (PvdA). Wij zijn er voor de inwoners van Goirle.” Franssen vreest dat niet meewerken ertoe leidt dat er de komende jaren niets gebeurd op de hoek. Daar is nu een tijdelijke tuin.

De dure grond kwam ruim vijftien jaar geleden in bezit van Leystromen. Meerdere plannen zijn gemaakt, evenveel zijn door de raad afgeserveerd. Leystromen heeft nu twee haalbare scenario's geformuleerd. In het eerste plan komt er een gebouw met vijf verdiepingen met wonen in de plint en 26 dure appartementen.

In de tweede variant heeft het gebouw zes verdiepingen. De plint krijgt een commerciële invulling. Het gebouw heeft 31 appartementen, waarvan 22 dure koop- en negen sociale huurappartementen. In beide gevallen is er geen parkeerkelder. Dat was steeds een harde eis van de gemeenteraad.

Geld voor onderzoek

Burgemeester en wethouder willen 40.000 euro uittrekken voor onderzoek naar bouw in het centrum. Onderzoek naar de hoek kost 5.000 euro, onderzoek naar de locaties Mainframe en ‘t Loket 35.000 euro. Een deel van de raadsfracties wil deze locaties niet aan elkaar koppelen, maar de bouw aan de Kalverstraat los zien.

Arno de Laat (Arbeiderspartij) wil niet betalen voor het onderzoek. ,,Er is al genoeg geld verbrast aan de puinhopen van Leystromen.” Ook Ad van Beurden van de VVD vraagt zich af waarom de gemeente de kosten moet ophoesten.

Om de bouw haalbaar te maken moet de raad eerder geformuleerde kaders versoepelen, zoals de eis voor ondergronds parkeren en voldoende sociale woningen. Marc Verhoeven (Lijst Riel Goirle) wil om die reden onderzoek naar meerdere locaties in het centrum, want als op een plek te weinig ruimte is om te parkeren dan kan dat elders worden gecompenseerd.

Toch maar een dorpstuin

Over de invulling van de hoek Kalverstraat lopen meningen sterk uiteen. Deborah Eikelenboom (SP) zou er geen moeite mee hebben als er een streep gaat door de bouw en de tuin die er nu ligt wordt voortgezet. Henk Gabriëls van PAG wil best instemmen met zes, zelfs zeven verdiepingen, als er maar voldoende betaalbare, woningen komen. Ad van Beurden vindt dat de hoogte van het complex in lijn moet zijn met bebouwing in de omgeving.

De VVD’er begrijpt dat de ontwikkelaar dure woningen wil bouwen omdat het nu eenmaal een dure plek is. Daarop schoot Henk Gabriëls uit zijn slof. ,,We gaan niet alleen voor de rijken bouwen.” Pernell Criens (PvdA) ziet meer in een duurzaam en ecologisch gebouw.

De raad moet over drie weken de knoop doorhakken.