Hoeveel Tilburgers kwamen erbij in 2017? Klik en vergelijk voor heel Midden-Brabant

Tilburg Turnt: 'Nieuwe hal is hard nodig'

6:34 TILBURG - Een nieuwe turn- annex gymnastiekhal noodzakelijk? Wie een kijkje neemt in de hal van Kunst & Kracht aan de Van Maarseveenstraat ziet waarom. Het gebouw is oud en versleten. Een van de twee zalen is ingericht met toestellen voor de wedstrijdturners, het is de enige permanent gereed staande turnzaal in de stad. Die is veel te krap, zegt Bert Jacobs, voorzitter van stichting Tilburg Turnt. ,,Het past gewoon niet meer bij de grootte van de vereniging."